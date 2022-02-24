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Recep ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler 2022 tarihi

#Recep Ayı#Recep Ayı Ne Zaman#Recep Ayı Ne Zaman Biter
Recep ayı ne zaman bitiyor Diyanet dini günler 2022 tarihi

Recep ayı ne zaman bitiyor sorusu ile Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Recep ayı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Bu ay içerisinde kandiller de yer alacak. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor. Peki, ibadetlerin öne çıkacağı recep ayı ne zaman bitiyor?

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Recep ayı bu yıl da büyük bir heyecanla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. 2022 Diyanet takvimine göre Recep ayı şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Recep ayı 2022 ne zaman bitiyor? Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. 4 Mart tarihinde sona erecek.

Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

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