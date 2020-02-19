Recep ayı ne zaman başlayacak? 2020 üç ayların başlangıcı ne zaman?

İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayının başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı dini takvimiyle birlikte, üç ayların bu yıl ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte, üç ayların başlangıç tarihi...

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 25 Şubat tarihinde başlıyor. Üç ayların başlangıcından 2 gün sonra, 27 Şubat Perşembe günü ise Regaib Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili ise yine Receb ayının içerisinde 21 Mart tarihinde eda edilecek.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.