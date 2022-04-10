Rauf Gerz için toplandılar… Ulaştırma Bakanı'ndan eyleme destek… 'Çalışmalara hız vereceğiz'

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Ülke genelinde kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen onlarca motosiklet sürücüsü kazalarda bariyerlere çarparak hayatını kaybederken, bu duruma dikkat çeken Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Kadıköy İskele Meydanı’nda ‘Katil Bariyer İstemiyoruz’ sloganlı program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, motosiklet yarışçısı Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Bakan Karaismailoğlu bir konuşma yaptı.

“İKİ TEKER İLE SEYAHAT EDEN CESARETLİ ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK ETMEMİZ GEREKİYOR”



Bakan Karaismailoğlu, “Motosiklet kazalarının olmamasını temenni ediyoruz. Tabii kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. O yüzden bu kazalar bize ders olsun. Bu birinci sağlayacak olan her türlü etkinliğe platforma katılım sağlayacağız. Trafikte teker sayısının fazla olması hiç bir araca öncelik sağlamaz.



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O yüzden trafikte iki teker ile seyahat eden cesaretli arkadaşlarımızı tebrik etmemiz gerekiyor. Öte yandan araçlar ile seyahat eden sürücülerin kör noktadaki aynaların sayısını arttırmaları gerekiyor.Bizlerde Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda motorcu dostu bariyerlerinin yapımını tamamlayana kadar çalışmalarımız sürecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımı gerçekleştirdik. Bu yılda 40 bin metreye kadar planlamıştık ama durumlar gösteriyor ki bunu çok daha fazla arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.Motosiklet sürücüleri için demir bariyerlerin tehlike oluşturduğunu belirten Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise, “Bugün ben buraya motosikletle geldim. Yol üzerindeki bariyerlere gözüm takıldı. Türkiye'de yapılan bariyerler özellikle otomobil sürücülerinin güvenliği için yapılıyor ama diğer yandan motosiklet sürücülerinin hayatını fazlasıyla tehlikeye atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bu konuyla ilgili gerçekten ilgileniyor.Bizim motorcular olarak en büyük derdimizin bu olduğu söylemek istiyoruz. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sıkıntıların önüne geçebiliriz” dedi.Konuşması sonrası Bakan Karaismailoğlu motosiklet sürücülerinin kullandığı bafftan taktı.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, önceki gün, Sultangazi TEM Otoyolunda otomobilin çarpmasıyla motosikletiyle bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Gerz'in ölümünün ardından kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen motosiklet sürücüleri üzerinde bıçak etkisi yapan 'katil bariyerler' tekrar gündeme geldi. Motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.

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'BARİYER KONUSU ÇOK BÜYÜK BİR RİSK'

Alınabilecek önlemlerle çok sayıda can kurtulacağını belirten Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Radyocu, haberci, motosiklet konusunda çok bilinçli bir insandı. Çok üzgünüz. Dün Türkiye'de 5 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. Bariyer konusu çok büyük bir risk ve çok basit bir önlem alınarak bu canlar kurtulabilir. Yetkililerden özellikle rica ediyorum. Riskli bölgelerde uygulanacak küçücük bir önlemle canlar kurtulacak" diye konuştu.

'MAALESEF ÇOK FECİ ŞEKİLDE CAN VERİYORUZ'

Motosiklet kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığına değinen Özsoy, "Bariyerler otomobiller için dizayn edilmiş yükseklikte. Bununla ilgili bir durum yok. Fakat altındaki dikmeler, motosikletçi kaza yaptığı zaman yere düşüyor. Yerde sürüklenerek, bariyerlere doğru gittiği zaman o dikmeler satır etkisi gösteriyor. Maalesef çok feci şekilde can veriyoruz. Uzuvlarımız kopuyor. Kan kaybından ölüyoruz ya da kafamız, kolumuz, bacağımız kopuyor. Türkiye'de sayımız 3.5 milyonu geçti ama bununla ilgili yeterli bir önlem alınmadı" ifadelerini kullandı.

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RAUF GERZ HAKKINDA

1966 yılında İstanbul'da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesi’nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesi’ne polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988’de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı’nda görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesi’ne haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

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2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ayrılarak Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi’nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012’ye kadar NTV Radyo’da OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otay’la birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Halen Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetmektedir.