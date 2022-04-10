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İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kalbi Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya'nın yeni hedefi yayınlanan uydu görüntüleri ile belli oldu.

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Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla sürerken Rusya'nın sır gibi sakladığı yeni planı uydulara yakalandı.

Bir süredir hedefini doğudaki bölgelere çevirdiği belirtilen Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri sevkiyat görüntülendi.

İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi

13 KİLOMETRELİK KONVOY!

Maxar tarafından çekilen görüntülerde 13 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediği net bir şekild dörülüyor.

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Söz konusu birliklerin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki cephe hatlarına gittiğine inanılıyor.

Velykyi Burluk kasabasında görüntülenen konvoyda çok sayıda zırhlı araç topçu birliği olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi

ZELENSKİ AÇIKLADI: DOĞUDAKİ SAVAŞ ZOR OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuzeydeki bölgelerden çekilmesiyle ülkenin doğusunda başlayan askeri hareketliliği değerlendirdi.

Zelenski, 'Zor bir savaş olacak, ama zaferimize inanıyorum' dedi. Söz konusu askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Zelenski, şöyle konuştu;

'Evet doğuda ve güneyde askeri hareketlilik devam ediyor. Topraklarımızın başka bir bölümünü işgal edecek çok sayıda birlik, teçhizat, silahlı adam. Zor bir savaş olacak. Mücadelemize inanıyoruz, zaferimize inanıyoruz. Bu yüzden savaşmaya hazırız ve aynı zamanda diplomaside bu savaşı durdurabilecek belirli yollar arıyoruz.'

İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Pek çok askeri uzmana göre, Rusya'nın bu hamlesinin savaşın gidişatını değiştirme ihtimali var.

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Washington merkezli Institute for the Study of War'a (Savaş Çalışmaları Enstitüsü-ISW) göre, Kiev bölgesini geri almak çok önemli olsa da bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor.

ISW'nin yayınladığı raporda 'Savaş bitmekten çok uzak ve Rus ordusu doğu Ukrayna'da başarılı bir operasyon başlatabilirse bu Rusya için savaşın gidişatını değiştirebilir' denildi.

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Aynı rapora göre, Kiev'den çekilen askerlerin düzensiz bir şekilde ilerlemesi Moskova'nın önündeki en büyük engel. ISW raporunda bu durum için ifadelere yer verildi;

'Rusya'nın geri çekilmesindeki düzensizlik, şu anda Belarus ve batı Rusya'da yeniden yoğunlaşan birliklerin en azından bir kısmının uzun bir süre boyunca savaşta etkisiz kalacağını gösteriyor.'

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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