İşte Rus ordusunun yeni hedefi... Uydu görüntüleri ele verdi!

Haberin Devamı

Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Ukrayna'daki savaş tüm hızıyla sürerken Rusya'nın sır gibi sakladığı yeni planı uydulara yakalandı.

Bir süredir hedefini doğudaki bölgelere çevirdiği belirtilen Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri sevkiyat görüntülendi.

13 KİLOMETRELİK KONVOY!

Maxar tarafından çekilen görüntülerde 13 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediği net bir şekild dörülüyor.

Haberin Devamı

Söz konusu birliklerin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki cephe hatlarına gittiğine inanılıyor.

Velykyi Burluk kasabasında görüntülenen konvoyda çok sayıda zırhlı araç topçu birliği olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kuzeydeki bölgelerden çekilmesiyle ülkenin doğusunda başlayan askeri hareketliliği değerlendirdi.

Zelenski, 'Zor bir savaş olacak, ama zaferimize inanıyorum' dedi. Söz konusu askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Zelenski, şöyle konuştu;

'Evet doğuda ve güneyde askeri hareketlilik devam ediyor. Topraklarımızın başka bir bölümünü işgal edecek çok sayıda birlik, teçhizat, silahlı adam. Zor bir savaş olacak. Mücadelemize inanıyoruz, zaferimize inanıyoruz. Bu yüzden savaşmaya hazırız ve aynı zamanda diplomaside bu savaşı durdurabilecek belirli yollar arıyoruz.'

Pek çok askeri uzmana göre, Rusya'nın bu hamlesinin savaşın gidişatını değiştirme ihtimali var.

Haberin Devamı

Washington merkezli Institute for the Study of War'a (Savaş Çalışmaları Enstitüsü-ISW) göre, Kiev bölgesini geri almak çok önemli olsa da bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor.

ISW'nin yayınladığı raporda 'Savaş bitmekten çok uzak ve Rus ordusu doğu Ukrayna'da başarılı bir operasyon başlatabilirse bu Rusya için savaşın gidişatını değiştirebilir' denildi.

Aynı rapora göre, Kiev'den çekilen askerlerin düzensiz bir şekilde ilerlemesi Moskova'nın önündeki en büyük engel. ISW raporunda bu durum için ifadelere yer verildi;

'Rusya'nın geri çekilmesindeki düzensizlik, şu anda Belarus ve batı Rusya'da yeniden yoğunlaşan birliklerin en azından bir kısmının uzun bir süre boyunca savaşta etkisiz kalacağını gösteriyor.'