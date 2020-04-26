'Rakamlar böyle giderse salgının belini erken kırarız'

EN AZ BİR HAFTA İZLEMEK LAZIM





Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunu anlamak için günlük verilerle değil, en az bir hafta gözlemek lazım. Çünkü bir günde o noktayı geçip, tekrar ayrışan ülkeler var. İspanya mesela. Bizim bunu sürdürebildiğimizi görmemiz lazım. Tedbirleri uygulamaya devam edersek bunu sürdürebiliriz de. Böyle giderse daha sıkı tedbirlere gerek yok. Türkiye genelini İstanbul çok etkiliyor. İstanbul’da bu noktaya gelinmiş olabilir ama belki Ankara’da ya da Erzurum’da gelinmemiştir. Tüm illerdeki duruma bakıp tedbirlerin azaltılıp azaltılamayacağının konuşulması gerekiyor. Bu kadar kısa sürede bu noktaya gelen başka bir ülke olmadı. Çok beklenen bir olay değil. Tesadüfen çok hasta taburcu edilmiş olabilir, örneğin pazartesi günü taburcu edilenlerin sayısı binli rakamlara düşerse o noktadan uzaklaşmış oluruz. O zaman tedbirlere sıkı devam etmemiz gerekir.

DÜNYADA EN İYİ YÖNETEN ÜLKEYİZ

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Salgın sürecinde 24 Nisan’da son derece sevindirici bir ilki yaşadık ve iyileşen vaka sayısı, yeni vaka sayısını geçti. Bundan sonraki süreçte de biz önlemlere uymaya ve zorunlu koşullar dışında evde kalmaya devam edersek iyileşen vaka sayılarının salgının sonuna kadar yeni vaka sayılarından daha fazla olacağını ön görmek zor değil. Türkiye, dünyanın birçok ülkesi ‘Bu salgın bize gelmez’ tarzında bir düşünce yapısına sahipken almış olduğu önlemlerle bu işi dünyada en iyi yöneten ülke oldu. Tüm bu sevindirici gelişmelerde bir aksama olmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar önlemlere uymayı lütfen unutmayalım. Teması ne kadar azaltırsak, bu virüsün belini o kadar erken kırarız.

ALINAN TEDBİRLER MEYVESİNİ VERİYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: İyileşen hasta sayısının, yeni tespit edilen vaka sayısını geçmesinin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Alınan tedbirler sonuçlarını gösteriyor. Sınırlı kısıtlama şeklinde, son iki aydır alınan tedbirlerle, vaka sayısındaki azalmaya doğru gidiş, bunun yanı sıra filyasyona bağlı test sayısındaki artış ve tedavinin erken başlaması, bunların hepsi ülkede diğer ülkelerin sonuçlarına göre çok olumlu yansıdı. Tedaviye erken başlama bu hastalıkta görüldü ki iyileşme oranının yükselmesine, vefat eden kişi sayısının azalmasına çok önemli katkıda bulundu. Kurallara vatandaşlar büyük oranda uydu. Alınan izolasyon ve kısıtlılık kararlarına halkımızın büyük oranda uyması bize, normal yaşama daha erken geçilebileceğinin göstergesi olacaktır.”

GÜZEL HABERLER DEVAM EDİYOR

Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen koronavirüs rakamlarına göre, iyileşen hasta sayısı yeni tespit edilen vaka sayısından 984 fazla. Önceki günkü yüz güldüren rakamların ardından bugün de iyileşen hasta sayısındaki hızlı artış, umutları arttırdı.







Dün yapılan test sayısı 38 bin 308, vaka sayısı 2 bin 861, vefat sayısı 106, iyileşen sayısı ise 3 bin 845 oldu. Toplam test sayısı 868 bin 565’e, vaka sayısı 107 bin 773’e, vefat sayısı 2 bin 706’ya yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1782 olurken, entübe hasta sayısı ise 900 oldu. Toplam iyileşen sayısı ise 25 bin 582’ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlar hakkında “Şifa bulanların sayısı 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart” dedi.