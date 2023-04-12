Rahim nakline büyük talep

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RAHİM naklinde iki başarılı operasyona imza atan Akdeniz Üniversitesi, ruhsat bekliyor. İlk başarılı naklin 2011 yılında Mersin’de yaşayan Derya Sert’e Sağlık Bakanlığı’ndan alınan özel izinle gerçekleştirildiğini hatırlatan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tıp dünyasında çığır açan bu ameliyattan yaklaşık 10 yıl sonra ikinci naklin de Antalya’da yaşayan Havva Erdem’e yapıldığını, bu operasyonun da başarılı geçtiğini ve ailenin çocuklarını kucağına aldığını söyledi.

Operasyonda kullandıkları teknik sayesinde birçok ülkede rahim nakli yapıldığını anlatan Özkan, ruhsat beklediklerine dikkat çekti:

“Nakilden önce bu kadar yoğun talep olacağını tahmin etmiyordum. Yurtiçinde başvuru zaten fazlaydı. Son zamanlarda yurtdışından da çok fazla talep geliyor. Biz de bu talepleri değerlendirmek için mevzuatın çıkmasını bekliyoruz. Mevzuat çıktığında canlı vericiden rahim nakli yapabiliriz. Mevzuat olmadığı için başarılı olan 2 nakli de özel izinle yaptık. Yüz ve kol nakillerinde gerekli mevzuat çıktı. O yüzden operasyonları çok hızlı biçimde yapabiliyoruz. Ama rahim nakli için ruhsatımız yok.”

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‘NOBEL’LİK OPERASYON

Rahim naklinin üremede çığır açtığını kaydeden Rektör Özkan, “Bunun Nobel ödülü alacak bir iş olduğunu düşünüyorum. İnşallah Türkiye ismiyle Nobel ödülünü alırız. Bu ödülü Aziz Sancar aldı ama maalesef ABD adına almıştı. Rahim naklimiz Nobel’in kriterlerini tam olarak karşılıyor” diyor.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, rahim nakliyle dünyaya gelen bebeklerle...