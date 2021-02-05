Rahat olun, virüs onlardan geçmiyor

Hürriyet’e konuşan Özçetin, şu açıklamaları yaptı:

ALELACELE MAKALELER

“Gün geçmiyor ki medyada kedi köpeklerin COVID-19’u insanlara bulaştırdıklarını iddia eden bir haber geçmesin. İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden belki saygın ama kesinlikle hayvanları sevmeyen bilim insanlarının görüşüne göre; insanlara bulaştırmasınlar diye kedi köpeklere de COVID-19 aşısının yapılması gerekiyormuş. Bunlar, tamamen olasılıklar üzerine, hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alelacele paylaşılan makaleler. Güncel verilere göre dünyada bugün yaklaşık 100 milyon insana COVID-19 virüsü bulaştı. Buna karşılık insandan kedi köpeğe geçtiği söylenen vaka sayısı 100 bile değil. Oranlarsak milyonda 1 olasılık var ve o da kesin değil.”

Burdur’da yavruları ölen Mıncık adlı köpek, öksüz kalan Cınıvır adlı kediyi emzirerek annelik yapıyor.