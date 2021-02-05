Rahat olun, virüs onlardan geçmiyor
Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, İngiltere ve ABD’deki kedi ve köpekleri COVID-19 aşısı yaptırılması gerektiği yönündeki makalelere değinerek, “Herkesin içi rahat olsun. COVID-19, bugüne kadar kedi veya köpekten insanlara geçmedi, geçmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) verilerine göre bunun aksini kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma veya vaka bildirimi yapılmadı” dedi.
Hürriyet’e konuşan Özçetin, şu açıklamaları yaptı:
ALELACELE MAKALELER
“Gün geçmiyor ki medyada kedi köpeklerin COVID-19’u insanlara bulaştırdıklarını iddia eden bir haber geçmesin. İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden belki saygın ama kesinlikle hayvanları sevmeyen bilim insanlarının görüşüne göre; insanlara bulaştırmasınlar diye kedi köpeklere de COVID-19 aşısının yapılması gerekiyormuş. Bunlar, tamamen olasılıklar üzerine, hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alelacele paylaşılan makaleler. Güncel verilere göre dünyada bugün yaklaşık 100 milyon insana COVID-19 virüsü bulaştı. Buna karşılık insandan kedi köpeğe geçtiği söylenen vaka sayısı 100 bile değil. Oranlarsak milyonda 1 olasılık var ve o da kesin değil.”
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