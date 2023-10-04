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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan, Arslan'ın sözleriyle ilgili üst sınırdan ceza

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#RTÜK#TV#ANKARA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan, Arslanın sözleriyle ilgili üst sınırdan ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 15:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ayşenur Arslan'ın, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin yorumlarını, yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi. RTÜK ayrıca 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandığını bildirdi.

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki 2 izleme raporu gündeme alındı. Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ın yorumları incelendi. Arslan'ın, "Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış" şeklindeki sözlerini, yayıncılık ilkelerine aykırı buldu. 6112 sayılı 'Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan 'Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz' hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

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Toplantıda, Halk TV'nin 'Haber Masası' programına ilişkin hazırlanan uzman raporu da karara bağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 'Kanun Hükmü' belgeselinin seçkiye alınması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesini yorumlayan konuk Ezel Akay'ın sözleri yasa ihlali olarak değerlendirildi. Kurul, Akay'ın dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı ifadelerinin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmederek, Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulanmasını kararlaştırdı.

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#RTÜK#TV#ANKARA

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