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Putin’e Soçi’yi hatırlattı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Zelenski
Putin’e Soçi’yi hatırlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinde Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye terör saldırılarının devam ettiğini belirtti. Erdoğan Soçi mutabakatı uyarınca teröristleri sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önemini vurguladı.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

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‘TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDİYOR’

PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

BARIŞ PLANINI KONUŞTULAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Ankara’da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan’ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santralı konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, Zelenski’nin G-20 Zirvesi’nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Zelenski

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