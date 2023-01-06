Putin ve Zelenski’yle barış trafiği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede somut adım hedeflediklerini ifade etti.

Tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Menbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan Suriye konusunda somut netice almak için rejimin siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu da ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmede de Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, kalıcı barış için Türkiye olarak arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.