Pusu: Ayrı yaşadığı eşine...

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A.D. önceki akşam 21.00 sıralarında, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak’taki evin önünde pusu kurarak gelmesini bekledi. Yasemin D. evine gireceği sırada A.D.’nin silahlı saldırısına uğradı. A.D. tabancayla 5 kez ateş ettikten sonra kaçtı. Sol bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yasemin D. acı içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.