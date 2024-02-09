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Psikolojik sorunları olan genç, annesini ve kardeşini rehin aldı

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#Rehin#Kartal#Polis
Psikolojik sorunları olan genç, annesini ve kardeşini rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:34

Kartal'da iddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Metin K.(26), annesi ve kardeşini evde rehin aldı. Ekiplerin uzu süren çalışmaları sonucu ikna olmayan Metin K., özel harekat polislerinin dairenin kapısını kırmasının ardından  teslim oldu.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Atalar Mahallesi Önder Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Metin K., annesi ve erkek kardeşini evde  bıçakla rehin aldı. Bu sırada, boşluktan yararlanan anne ile kardeş kendilerini odaya kilitledi. Bağırışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, balkona çıkan Metin K.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Psikolojik sorunları olan genç, annesini ve kardeşini rehin aldı

Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin, dairenin kapısını koç başıyla kırmasının ardından panikleyen Metin K., teslim oldu. Olay sonrası anne ve kardeş yaralanmazken, Metin K. polis merkezine götürüldü.

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#Rehin#Kartal#Polis

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