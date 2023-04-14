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Psikiyatri uzmanını darbettiği iddia edilen hastaya gözaltı

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#Mersin#Tarsus#Doktora Şiddet
Psikiyatri uzmanını darbettiği iddia edilen hastaya gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 17:43

Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı, hastasının saldırısına uğradı. Yağlı’yı darbettiği iddia edilen kadın hasta, gözaltına alındı.

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Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen hastaya, psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı tarafından randevu verildi. Bir süre dışarıda bekleyen hasta, sırası gelmeden Yağlı'nın odasına girip muayene olmak isteyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen hasta, kapıyı kilitleyip, doktoru darbetti. Hastanın elinden kurtulup, kapıyı açan Nafiye Yağlı, yardım istedi. Diğer sağlık personeli polise haber verdi. Gelen polis ekipleri hastayı gözaltına aldı.

Nafiye Yağlı ise hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından saldırgandan şikayetçi oldu.

 

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#Mersin#Tarsus#Doktora Şiddet

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