Profesyonel spor imkânsız değil

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“Profesyonel spor dahi diyabetliler için imkânsız değildir” diyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim görevlisi Dr. Hande Seven Avuk, diyabet hastalarının spor yaparken dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı:



NELERE DİKKAT EDİLMELİ

1. Kan şekerinin ne zaman düşüp yükseldiği, yapılan antrenmanın nasıl etkilediği bilinmeli.

2. Spordan önce kan şekeri değerleri normal seviyede olmalı.

3. Antrenman sırasında alınması gereken insülin dozunun ne olduğu kendi doktorlarından öğrenilmeli.

4. Yapılan spora özgü günlük alınması gereken karbonhidrat miktarı hesaplanmalı tedaviyle birlikte planlanmalı.

5. Düşük kan şekeri olan kişilerin dağcılık, dalış gibi riskli sporlarda dikkatli olması gerekiyor. Bu tür sporlar çok riskli olduğu için kan şekeri 100 mg’ın altında ise egzersize başlanmamalı.

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6. Eğer hiperglisemi yani yüksek kan şekeri varsa, antrenman öncesi kan şekeri değeri 270-290 mg/dl ise insülin etkisini gösterene kadar 1-2 saat egzersiz yapılmamalı.