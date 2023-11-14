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Profesyonel spor imkânsız değil

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#Diyabet#Profesyonel Spor#Antrenman
Profesyonel spor imkânsız değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

Türkiye’de yaklaşık 30 bin tip 1 diyabetli çocuk, toplamda ise 7 milyona yakın diyabet hastası insan bulunuyor. Düzenli olarak kan şekeri kontrolü yapılması gerektiği için çoğu zaman diyabetli çocuklar ve yetişkinler istedikleri sporu yapmaktan mahrum kalıyor.

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Profesyonel spor dahi diyabetliler için imkânsız değildir” diyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim görevlisi Dr. Hande Seven Avuk, diyabet hastalarının spor yaparken dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı:

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

1. Kan şekerinin ne zaman düşüp yükseldiği, yapılan antrenmanın nasıl etkilediği bilinmeli.

2. Spordan önce kan şekeri değerleri normal seviyede olmalı.

3. Antrenman sırasında alınması gereken insülin dozunun ne olduğu kendi doktorlarından öğrenilmeli.

4. Yapılan spora özgü günlük alınması gereken karbonhidrat miktarı hesaplanmalı tedaviyle birlikte planlanmalı.

5. Düşük kan şekeri olan kişilerin dağcılık, dalış gibi riskli sporlarda dikkatli olması gerekiyor. Bu tür sporlar çok riskli olduğu için kan şekeri 100 mg’ın altında ise egzersize başlanmamalı.

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6. Eğer hiperglisemi yani yüksek kan şekeri varsa, antrenman öncesi kan şekeri değeri 270-290 mg/dl ise insülin etkisini gösterene kadar 1-2 saat egzersiz yapılmamalı. 

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#Diyabet#Profesyonel Spor#Antrenman

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