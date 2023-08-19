Profesörden pişkin savunma

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Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ortopedi doktoru Prof. Dr. B.E., hastalarından ‘bıçak parası’ adı altında para talep ettiği iddiasıyla önceki gün gözaltına alındı. Doktorun odasında ‘rüşvet’ parası olduğu iddia edilen 275 bin TL ele geçirildi. B.E., Emniyetteki sorgusunun ardından dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta savunmasında ‘bıçak parası’ iddialarını reddeden Prof. Dr. B.E., odasında bulunan siyah poşet içindeki paraları ise ‘yiyecek’ zannettiğini söyledi. Prof. Dr. B.E., savcılık savunmasında “Polis ekiplerinin odamda yaptığı aramada poşet içerisinde ele geçirilen paraları arama esnasında gördüm. S.Ç., benim ameliyatını yaptığım hasta olur. Ameliyat bitiminde yakınları odama gelerek bilgi aldı. Sonra ismini bilmediğim bir genç, siyah poşeti kapalı bir şekilde masama bıraktı. Ben de bu hediyeyi kabul ederek içine bakmadan yere bıraktım. Hastalardan zaman zaman bu şekilde yöresel hediyeler ve yiyecekler gelmektedir. Ben de hasta yakınlarını kırmamak için bu hediyeleri kabul ederim” dedi.

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‘PARA OLDUĞUNU BİLSEM ALMAZDIM’

hasta ve hasta yakınlarından para talebi olmadığını söyleyen B.E., “Poşeti de bu niyetle içine bakmadan kabul ettim. Para olduğunu bilseydim kesinlikle almazdım. Polis ekipleri odaya girerek bu poşet içindeki paraları ele geçirdi. Benim, ne hastadan, ne de hasta yakınından ameliyat için para talebim olmamıştır. Bir para talebim olacak olsa ameliyata başlamadan bu parayı talep ederdim. Serbest bırakılmamı talep ederim” diyerek kendini savundu.

OFİSİNDE DE PARALAR ÇIKTI

Doktor B.E.’nin hastanedeki odasında yapılan aramalarda, aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.’nin ofisinde yapılan aramalarda ise döviz ve Türk Lirası olarak yüklü miktarda para bulunduğu belirtildi.