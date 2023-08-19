×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Profesörden pişkin savunma

Güncelleme Tarihi:

#Bıçak Parası#Profesör#Hasta
Profesörden pişkin savunma
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Hastalarından ‘bıçak parası’ adı altında para talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ortopedi doktoru B.E., “Bir hasta yakını, elindeki poşeti masama bıraktı. İçinde yiyecek ya da hediye olduğunu düşündüğümden kabul ettim. Para olduğunu bilsem kesinlikle kabul etmezdim” dedi.

Haberin Devamı

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ortopedi doktoru Prof. Dr. B.E., hastalarından ‘bıçak parası’ adı altında para talep ettiği iddiasıyla önceki gün gözaltına alındı. Doktorun odasında ‘rüşvet’ parası olduğu iddia edilen 275 bin TL ele geçirildi. B.E., Emniyetteki sorgusunun ardından dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta savunmasında ‘bıçak parası’ iddialarını reddeden Prof. Dr. B.E., odasında bulunan siyah poşet içindeki paraları ise ‘yiyecek’ zannettiğini söyledi. Prof. Dr. B.E., savcılık savunmasında “Polis ekiplerinin odamda yaptığı aramada poşet içerisinde ele geçirilen paraları arama esnasında gördüm. S.Ç., benim ameliyatını yaptığım hasta olur. Ameliyat bitiminde yakınları odama gelerek bilgi aldı. Sonra ismini bilmediğim bir genç, siyah poşeti kapalı bir şekilde masama bıraktı. Ben de bu hediyeyi kabul ederek içine bakmadan yere bıraktım. Hastalardan zaman zaman bu şekilde yöresel hediyeler ve yiyecekler gelmektedir. Ben de hasta yakınlarını kırmamak için bu hediyeleri kabul ederim” dedi.

Haberin Devamı

‘PARA OLDUĞUNU BİLSEM ALMAZDIM’

hasta ve hasta yakınlarından para talebi olmadığını söyleyen B.E., “Poşeti de bu niyetle içine bakmadan kabul ettim. Para olduğunu bilseydim kesinlikle almazdım. Polis ekipleri odaya girerek bu poşet içindeki paraları ele geçirdi. Benim, ne hastadan, ne de hasta yakınından ameliyat için para talebim olmamıştır. Bir para talebim olacak olsa ameliyata başlamadan bu parayı talep ederdim. Serbest bırakılmamı talep ederim” diyerek kendini savundu.

OFİSİNDE DE PARALAR ÇIKTI

Doktor B.E.’nin hastanedeki odasında yapılan aramalarda, aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.’nin ofisinde yapılan aramalarda ise döviz ve Türk Lirası olarak yüklü miktarda para bulunduğu belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bıçak Parası#Profesör#Hasta

BAKMADAN GEÇME!