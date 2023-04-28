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Profesör varını yoğunu kaptırdı

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#Bursa#Nilüfer#MİT
Profesör varını yoğunu kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

Bursa’da, Prof. Dr. Ahmet T.'yi (77) telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheliler, “Bankalar içindeki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmeniz gerekiyor” diyerek ikna ettikleri emekli öğretim üyesinin bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin euro'sunu aldı. Şikayet üzerine 1'i kadın 6 kişi tutuklanırken, altın ve dövizlere ulaşılamadı. Sanıklar hakkında, ağır ceza mahkemesinde 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tek başına yaşayan Prof. Dr. Ahmet T.’yi (77) geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini “MİT mensubu Levent Akçay” olarak tanıttı. Telefondaki kişi, “Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim” dedi. Bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya dolduran Ahmet T., kendisine belirtilen çocuk parkına giderek çantayı buluştuğu kişiye verdi. Telefon görüşmelerini sürdürüp polise gitmemesini söyleyen şüpheliler, emekli öğretim üyesinden bu kez, banka hesabında bulunan 400 bin Euro’yu da çekip parkta bekleyen bir kişiye vermelerini istedi. Dolandırıcılık, telefonunda WhatsApp’ı sürekli açık olarak bekleyen Ahmet T.’nin uyuduğu sırada evine giren kardeşlerince polise bildirilmesi sonucu ortaya çıktı.

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Profesör varını yoğunu kaptırdı

Polis ekipleri, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger (37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.’yi (35) yakaladı. 1’i kadın 6 şüpheli tutuklandı. Haklarında açılan davanın duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Funda G.’nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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#Bursa#Nilüfer#MİT

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