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Prof. Dr. Temel Kotil: KAAN, Rafale'den de Eurofighter'dan da üstün olacak

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#Temel Kotil#Milli Muharip Uçak#KAAN
Prof. Dr. Temel Kotil: KAAN, Rafaleden de Eurofighterdan da üstün olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 21:27

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'da gelinen son duruma ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanı, '2028'de 20 tane uçağın teslimatı planlanıyor.' demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu, 1 tane KAAN yaptık, 3 tane daha KAAN yapıyoruz." dedi.

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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

Sayın Cumhurbaşkanı, "2028'de 20 tane uçağın teslimatı planlanıyor" demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu, 1 tane KAAN yaptık, 3 tane daha KAAN yapıyoruz. Testler çok uzun sürüyor.

- KAAN'da bundan sonraki aşama nedir?

3 uçak daha yapıyoruz, bunlar test uçağı olacak. Rafale'den de Eurofighter dan da üstün bir uçak olacan KAAN. İleride de F-35 seviyesinde olacak inşallah. Önemli olan TUSAŞ için ağacın gelmesi, meyve gelecektir. Şu anda 16 bin çalışanımız var.

- KAAN yurt dışına satılacak mı?

KAAN stratejik bir asset. KAAN'ın yurt dışına satışı için bir yorum yapamam.

- Atak helikopterinde son durum nedir?

TUSAŞ T-129 Atak dediğimiz helikopterimiz çok iyi satıyor yurt dışında. Motoru yurt dışından geliyor ancak TUSAŞ T-929 Atak-2 dediğimiz ABD'lilerin Apache dediği tarzda geliştirdiğimiz helikopterimizin her şeyi, motoru dahil bize ait olacak.

 

 

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#Temel Kotil#Milli Muharip Uçak#KAAN

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