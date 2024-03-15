Prof. Dr. Temel Kotil: KAAN, Rafale'den de Eurofighter'dan da üstün olacak

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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı, "2028'de 20 tane uçağın teslimatı planlanıyor" demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu, 1 tane KAAN yaptık, 3 tane daha KAAN yapıyoruz. Testler çok uzun sürüyor.

- KAAN'da bundan sonraki aşama nedir?

3 uçak daha yapıyoruz, bunlar test uçağı olacak. Rafale'den de Eurofighter dan da üstün bir uçak olacan KAAN. İleride de F-35 seviyesinde olacak inşallah. Önemli olan TUSAŞ için ağacın gelmesi, meyve gelecektir. Şu anda 16 bin çalışanımız var.

- KAAN yurt dışına satılacak mı?

KAAN stratejik bir asset. KAAN'ın yurt dışına satışı için bir yorum yapamam.

- Atak helikopterinde son durum nedir?

TUSAŞ T-129 Atak dediğimiz helikopterimiz çok iyi satıyor yurt dışında. Motoru yurt dışından geliyor ancak TUSAŞ T-929 Atak-2 dediğimiz ABD'lilerin Apache dediği tarzda geliştirdiğimiz helikopterimizin her şeyi, motoru dahil bize ait olacak.