Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Prof. Dr. Sözbilirden Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 16:14

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Sözbilir, "1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geri kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir" dedi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Sakarya ve Bartın'da da hissedildi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'daki depremini değerlendirerek, "Bolu- Kızılağıl merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucu üzerinde meydana geldi. Geçen aylarda yaşanan Düzce depreminde olduğu gibi bu deprem de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantıları üzerinde gerçekleşti. 1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler, 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir" dedi.

Prof. Dr. Sözbilirden Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Deprem#Prof. Dr. Hasan Sözbilir

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig