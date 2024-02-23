Neden kar yağmadı, hava neden soğumadı? Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikeye dikkat çekti! 'Başımızı ağrıtacak' diyerek uyardı

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Kış mevsiminin son günlerini yaşarken sıcaklıklarda da adeta bahar havası görülüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, Akdeniz üzerinden gelen, hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden gelen sistemin sıcak havalara neden olduğunu söyledi.

"BAŞIMIZI AĞRITACAK"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ilerleyen dönemde ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağışı beraberinde getireceğini belirten Şen, 'başımızı ağrıtacak' diyerek uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az.

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Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi.

Bugün Cuma sabah saatlerinde Güney doğunun doğusunda yağmur doğu Anadolu'daki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. doğuda çığ riski devam İstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14

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YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün (Cuma) mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.