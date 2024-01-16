Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: Kar kapıya dayanacak! Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı

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Alınan son bilgilere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Batı, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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25 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI



Antalya, Adana, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük, Osmaniye

Meteoroloji’nin yayınladığı güncel haritaya göre ise İstanbul’da Cuma günü kuvvetli yağış, Pazar ve pazartesi, günü kar yağışı görünüyor.

"İSTANBUL'UN KAPISINA KAR DAYANACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınında haftalık hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul'un kapısına haftasonu karın dayanacağını söyleyen Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü. İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor.

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Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var.

Antalya'da tehlike devam ediyor. Mersin'in Batı'sında sel ve su baskın riski devam ediyor. Bunun yanında rüzgar da var. Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgar kuvvetli. Ona dikkat etmek lazım.

Kar yağışı yine Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kar yağışı var. Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı azaldı.

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AKOM'DAN SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI



İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyardı. AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olacak fırtınaya dikkat çekti

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

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