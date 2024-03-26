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Prof. Dr. Orhan Şen, harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

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#Orhan Şen#Meteoroloji#Toz
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 16:07

Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor. Yurdun batısında toz taşınımı etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, toz taşınımı beklenen illeri uyararak "Buradaki değer 250'nin üzerine çıkarsa maske takılması gerekiyor. Yağan tozu Teneffüs yoluyla almamamız lazım" dedi.

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Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'ye iki yolda toz taşımımı gelir. Biri Suriye üzerinden bir de Kuzey Afrika'dan, Sahra Çölü'nden gelir. 4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Meteoroloji bu tahminleri yapıyor. Bugün yok ama yarın toz taşımımı bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

DEĞER 250'NİN ÜZERİNE ÇIKARSA MASKE TAKMAK GEREKİR

Buradaki sayı ve renkler uyumlu, sarı renk orta seviyece, yeşil sağlıklı olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü, 50'nin altındakilere sağlıklı diyor. Tekirdağ'da 146, Niğde'de 226. Bu hassas bir durum. Niğde'de 250'yi geçerse maske takılması lazım. 

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Bu sistem Avrupa'ya çıkıyor ve Balkanlar'dan geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok yarın. Perşembe günü biraz artıyor değerler.

Prof. Dr. Orhan Şen, harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

Bu durum 2 gün daha sürecek ve Cuma günü kalkıyor. Bu toza kırmızı toz deriz. Sahra çölündeki rengi kırmızıdır. Demir vardır. Bu gübre yerine geçer. Saça da faydalıdır. Teneffüs yoluyla almamamız lazım ama. Şu anda maske takmaya gerek yok.

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#Orhan Şen#Meteoroloji#Toz

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