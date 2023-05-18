Prof. Dr. Orhan Şen, 'Bu iyi bir haber değil' diyerek uyardı: Barajlarda tehlike çanları çalacak

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İstanbul’un barajları geçen yıl zor bir yaz geçirmişti. Barajlardaki doluluk oranı oldukça azalmıştı ki kış ayları da çok farklı geçmedi. Yılın ilk ayında baraj doluluk oranı yüzde 28,85 olarak ölçüldü.

İstanbul’da baraj doluluk oranları, kışın yağması gereken yağışların olmaması nedeniyle düşük kaldı. Son dönemde yani yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları %49.31’e yükseldi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu haber iyi bir haber değil açıkçası. En azından suyumuz var diyoruz barajlarımıza baktığımızda ama önümüz yaz olduğu için bu güzel bir haber değil. Geçen seneki mayıs ayı doluluk oranına baktığımızda yüzde 80 civarında bir doluluk vardı. Demek ki geçen seneye göre yüzde 30’luk bir kaybımız var. Şimdi bu yüzde 50’lik seviye en üst seviyedir. Bundan sonra yukarı çıkmaz. Yaz aylarında buharlaşma kayıpları çok olur. Yüzde 25 seviyelerine gerileyecek ve ekim ayına yüzde 25’lik seviyeyle girersek tehlike çanları çalacak. Suyumuzu iyi kullanmalıyız. Biz artık bu uyarıları yapmaktan sıkıldık. Bunun yanında yerel yönetimlerin de suyun kullanımı ve yağan suyun toplanması konusunda iyi çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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