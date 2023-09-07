Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Böyle yağışlar bu sene çok olacak

Haberin Devamı

Şen şu açıklamayı yaptı:

“Karadeniz’in suyu 25 dereceye çıktı. Üzerine gelen soğuk hava nedeniyle buharlaşma çok fazla oldu. Bu da kümülonimbus (CB) bulutlarını bir araya getirdi. 2 ya da 3 tanesi buluştu ve o şiddetli yağış meydana geldi. Biz bu sene bu tür yağışları çok göreceğiz. 3 saatte 125 kg yağmur yağdı. Su basan yerler hep bina. Toprak bulamazsın oralarda. Eğer oralarda parklar, bahçeler yani sünger şehirler olsaydı o suyun büyük bir kısmı yeraltına geçecekti, sel olamayacaktı. Sünger şehirlerde yol kenarlarına toprak, bitkisel yerler yapılır, şehir aralarında parklar olur. Dünyada sünger şehirleri çoğaltılıyor.”