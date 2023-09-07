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Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Böyle yağışlar bu sene çok olacak

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#Meteoroloji#Orhan Şen#Yağış
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Böyle yağışlar bu sene çok olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 07:00

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kırklareli ve İstanbul’u vuran yağışın Karadeniz’in suyunun çok ısınması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

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Şen şu açıklamayı yaptı:

“Karadeniz’in suyu 25 dereceye çıktı. Üzerine gelen soğuk hava nedeniyle buharlaşma çok fazla oldu. Bu da kümülonimbus (CB) bulutlarını bir araya getirdi. 2 ya da 3 tanesi buluştu ve o şiddetli yağış meydana geldi. Biz bu sene bu tür yağışları çok göreceğiz. 3 saatte 125 kg yağmur yağdı. Su basan yerler hep bina. Toprak bulamazsın oralarda. Eğer oralarda parklar, bahçeler yani sünger şehirler olsaydı o suyun büyük bir kısmı yeraltına geçecekti, sel olamayacaktı. Sünger şehirlerde yol kenarlarına toprak, bitkisel yerler yapılır, şehir aralarında parklar olur. Dünyada sünger şehirleri çoğaltılıyor.”  

 

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#Meteoroloji#Orhan Şen#Yağış

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