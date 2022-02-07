Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Marmara’nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor

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Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: CİDDİ ŞEKİLDE STRES BİRİKİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, dünkü deprem hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Naci Görür, "Dün Kapaklı -Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik fayına bağlı olmalı. Gemlik fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" dedi.