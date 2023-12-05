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Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'taki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi

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#Naci Görür#Deprem#6 Şubat Depremleri
Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubattaki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 10:11

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler Türkiye'deki fay hatlarını yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir sosyal medya programında Hatay ve Kahramanmaraş dışında 16 ilin fay hattı üzerinde kurulu olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu. Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremindeki bir anısını anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

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Deprem uzmanı Naci Görür, 16 ilin ve çok sayıda ilçenin fay hatları üzerinde yaşadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, KAFA TV'de yayınlanan Merkez Üssü programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubattaki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi

"KADERLERİ MARAŞ VE HATAY GİBİ OLACAK"

Prof. Dr. Görür, bu illerin altından geçen fayların 7 ve üzerinde deprem üretebileceğinin altını çizdi. Bizzat fay üzerindeki kentleri sıralayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak." dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubattaki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi

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Görür, fay hattı üzerindeki illerin Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olduğunu açıkladı ve bu iller için "Orada tedbir alınmazsa ve büyük deprem olursa zarar anormal derecede fazla olur" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubattaki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi

O SABAH BEN 4-5 SAAT AĞLADIM

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bir kişinin kendisini görüntülü arayarak yardım istediğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Görür, o anısını şu sözlerle anlattı;

"Gazeteciler çok anormal bir şey olmazsa uygunsuz saatte aramazlar. Telefonum çalarsa Allah korusun ya çocuklarımda bir terslik vardır ya da deprem olmuştur. Telefonum çaldı, uykusuzum; baktım beni görüntülü arıyorlar. Açtım bir kadın gördüm, saç baş nedir anlamadım. Yanında bir de kız çocuğu var. O kadın "Hocam bizi kurtar" diyor. yani düşünün o sabah ben mübalasız 4-5 saat ağladım."

Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubattaki anısını gözyaşları içinde anlattı: O sabah 4-5 saat ağladım... 16 il için korkutan uyarı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi

 

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#Naci Görür#Deprem#6 Şubat Depremleri

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