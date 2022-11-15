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Prof. Dr. Karatay'ın sahte hesap isyanı! “Sayıları belki de 100’ü geçti"

Güncelleme Tarihi:

#Canan Karatay#Sahte Hesap#Satış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 19:50

Her açıklamasıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de adına açılan sosyal medya hesaplarında yapılan satışlar yüzünden gündem geldi. Prof. Dr. Karatay’ın adını kullanarak satış yapan E-ticaret sitelerinde tencereden tavaya, jiletten leğene kadar birçok ürünün pazarlandığı ortaya çıktı.

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Kanal D Ana Haber’e konuk olan Prof. Dr. Karatay, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara ve E-ticaret sitelerine tepki gösterdi. Canan Karatay'ın adını kullanarak satış yapan kişilerin tencereden tavaya leğenden jilete kadar birçok ürünü pazarladığı öğrenildi. 

Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan, tencere, jilet gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay, takipçilerine seslenerek, “Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir? Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor.” dedi. “Ben sadece sağlıklı olan şeyleri öneriyorum” diyen Karatay, “Bu sahte hesapların sayısı belki de 100’ü geçti. Bir açılıyor, bir kapanıyorlar. Kanunun boşluğundan faydalanıyorlar. Benim hiçbir şekilde satışla ilişkim yok” ifadelerini kullandı.

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#Canan Karatay#Sahte Hesap#Satış

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