Prof. Dr. Karatay'ın sahte hesap isyanı! “Sayıları belki de 100’ü geçti"

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Kanal D Ana Haber’e konuk olan Prof. Dr. Karatay, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara ve E-ticaret sitelerine tepki gösterdi. Canan Karatay'ın adını kullanarak satış yapan kişilerin tencereden tavaya leğenden jilete kadar birçok ürünü pazarladığı öğrenildi.

Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan, tencere, jilet gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay, takipçilerine seslenerek, “Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir? Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor.” dedi. “Ben sadece sağlıklı olan şeyleri öneriyorum” diyen Karatay, “Bu sahte hesapların sayısı belki de 100’ü geçti. Bir açılıyor, bir kapanıyorlar. Kanunun boşluğundan faydalanıyorlar. Benim hiçbir şekilde satışla ilişkim yok” ifadelerini kullandı.