Prof. Dr. Görür: Sonlara geliyoruz

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17 Ağustos depreminin ardından yapılan araştırmayı hatırlatan Görür, şunları söyledi: “Biliminsanları 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara’da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Dolayısıyla 30 yıl dediğin zaman, sonu 2029. Bu şekilde biz de 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz.

İSTANBUL KENDİ KENDİNE YETEMEZ

Olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez. İstanbul’da büyük bir kaos söz konusu olabilir. Özetle kendi göbeğini kendi kesemez. Muhakkak dışarıdan, Marmara Bölgesi’nin dışından destek ve yardım gelmeli. Eğer İstanbul depremde yardım umut ediyorsa, bunu bu depreme uzak büyük kentlerle anlaşma yaparak, planlayarak bu işi yapması lazım.”

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ALMANLAR DA UYARDI

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanları tarafından yapılan, Türkiye’nin tektonik yapısını analiz eden araştırmalara göre ise, Marmara Denizi’nde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Adalar fayı segmentinde meydana geleceğini tahmin eden uzmanlar, Marmara Denizi’nin batısında kilitli durumdaki Ganos fayı üzerinde de enerji biriktiğini belirtti ve burada son depremin 1912 yılında meydana geldiğini hatırlattı.