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Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Sıcaklar artmadan önlem almalı

#Yangın#Prof. Dr. Doğanay Tolunay#Önlem
Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Sıcaklar artmadan önlem almalı

Orman yangınları için riskli zamanlara girdiğimizi söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Sıcaklıklar henüz 40 dereceleri aşmadı ama rüzgârın fazla olması nedeniyle çıkan yangınlar hızla büyüdü” dedi

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Prof. Dr. Tolunay, ormanlar yanmadan önlem alınması gereğine dikkat çekti:

İNSAN ELİYLE

Orman yangınları kaçınılmaz ama büyük çoğunluğu insan etkisiyle kaza ve ihmalden çıkıyor. Öncelikle ormanla iç içe yaşayan herkesin ateş konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Ege ve Akdeniz’de iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıklar artacak. Bir de üstüne kurak dönem gelir. Yani birkaç ay yağmur yağmazsa yangın riski de artacak. İklim değişikliğinin en önemli etkisi yangınların kolayca çıkması ve hızlıca yayılması.”

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#Yangın#Prof. Dr. Doğanay Tolunay#Önlem

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