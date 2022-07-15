Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Sıcaklar artmadan önlem almalı

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Prof. Dr. Tolunay, ormanlar yanmadan önlem alınması gereğine dikkat çekti:

İNSAN ELİYLE

“Orman yangınları kaçınılmaz ama büyük çoğunluğu insan etkisiyle kaza ve ihmalden çıkıyor. Öncelikle ormanla iç içe yaşayan herkesin ateş konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Ege ve Akdeniz’de iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıklar artacak. Bir de üstüne kurak dönem gelir. Yani birkaç ay yağmur yağmazsa yangın riski de artacak. İklim değişikliğinin en önemli etkisi yangınların kolayca çıkması ve hızlıca yayılması.”