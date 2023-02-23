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Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincan'daki tehlikeye dikkat çekti: Sakat bir yerde, çöküntü ovasında oturuyor

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#Celal Şengör#Deprem#Erzincan
Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincandaki tehlikeye dikkat çekti: Sakat bir yerde, çöküntü ovasında oturuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:24

Türkiye’nin önemli bilim insanlarından Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, hangi illerde şehirleşme olmamalı? sorusuna Erzincan cevabını verdi. Şengör özellikle 1939 Erzincan depreminin ardından şehrin yerinin yanlış seçildiğini, Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan Erzincan’ın “Çek Ayır Havzası” olarak adlandırılan “Çöküntü Ovası” içinde bulunduğunu ifade etti.

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Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincandaki tehlikeye dikkat çekti: Sakat bir yerde, çöküntü ovasında oturuyor



Sosyal medya platformundan ‘Fay hattı üzerine ev yapılır mı?’ başlıklı videoda soruları yanıtlayan Celal Şengör, Türkiye’de hangi iller ve ilçelerde şehirleşmenin olmaması gerektiğini açıkladı. Celal Şengör’ün saydığı iller arasında Erzincan’da bulunuyor.

“Türkiye’de haritaya baktığınız zaman, ‘Bu ilde şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı’ dediğiniz en dikkat çekici şehirler hangileri? Sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Celal Şengör’ün cevabı şöyle;

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"Erzincan SAKAT BİR YERDE"

“Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ demişti. İnönü de demiş ki, ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde”

Şengör; “Şehri taşımak mümkün olmadığına göre zeminin iyi incelenip binalar ona göre yapılmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincandaki tehlikeye dikkat çekti: Sakat bir yerde, çöküntü ovasında oturuyor

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#Celal Şengör#Deprem#Erzincan

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