Prof. Dr. Ateş Kara: Strep A’da erken tedavi hayati

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“Streptokok (Strep A) dediğimiz bakteri, toplum içerisinde bildiğimiz adıyla Beta, bizim en eski enfeksiyon kaynağı olarak bildiğimiz bakterilerden biri. En temel özelliklerinden biri boğazımızdaki enfeksiyonlara neden olması. Özellikle büyük çocuklarda çok ani başlayan, 39 dereceye çıkan ateş, aniden başlayan boğaz ağrısı, boyunda hassas bezelerin varlığı Strep A’yı düşündürür. Bazı tablolarda ciltte kızarıklık, döküntü de olabiliyor. Eğer erken dönemde tedavi yapılmazsa Strep A’nın neden olduğu enfeksiyonlarda yüzde 20 ile yüzde 40’a kadar kayıplar olabiliyor. Yani her 10 vakanın 2 ila 4’ünün kaybedilme riski var. Strep A’ya karşı geliştirilmiş bir aşı henüz yok. Aşı çalışmaları var, faz çalışmaları düzeyindeler ama henüz kullanılabilir değil.”