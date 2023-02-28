Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Prof. Dr. Ahmet Ercan gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Ercan#Deprem#Ahmet Ercan İfade
Prof. Dr. Ahmet Ercan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 21:16

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadaki 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Ercan, Malatya ile Elazığ arasında bulunan Hankendi uygulama noktasında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ercan, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan Ercan’ın, Tunceli merkezde yarın öğle saatlerinde 'Deprem İçin Ne Yapmalı' isimli panele katılacağı, bugün de Malatya’da bazı enkaz alanlarında inceleme yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Ercan#Deprem#Ahmet Ercan İfade

BAKMADAN GEÇME!

CIAin belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

CIA'in belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor! Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

#COVID-19
Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı