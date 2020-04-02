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Müge YARIMBATMAN - Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - İSTANBUL- (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Prof. Cemil Taşçıoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Acı veda...

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Son dakika haberler: Prof. Cemil Taşçıoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Acı veda...
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Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti Acı haberi oğlu duyurdu
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu duyurdu
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