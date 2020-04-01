Son dakika haberi: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, corona virüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu’nun ÿpaylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020