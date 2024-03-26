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Prenses’e ne teşhis koyuldu

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#Kate Middleton#Galler Prensesi#Dr. Marc Siegel
Prenses’e ne teşhis koyuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

UZUN bir süre kamuoyunun gözünden uzak kaldıktan sonra geçen hafta kanser teşhisi olduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, hastalığı hakkında hiçbir detay vermemişti. Middleton’un daha önce sindirim sisteminin iç yüzeyini etkileyen kronik bir bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığına yakalandığı bildirilmişti.

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ABD New York’taki Langone Tıp Merkezi’nde klinik tıp profesörü Dr. Marc Siegel, prensesin kanser tanısının olası kökenleri hakkında çok sayıda kanser doktoruyla konuştuğunu söyledi. Dr. Siegel, “Konuştuğum bazı üst düzey onkologlara göre, muhtemelen ya erken dönem kolon kanseri olup ameliyatla alınıp tedavi edilmiştir ya da erken dönem yumurtalık, rahim ya da rahim ağzı kanseri tesadüfen bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞME SÜRECİ UZUN

Prenses’in Chrohn hastası olmasının kolon ve bağırsak kanseri riskini arttırdığını kaydeden Siegel, hastalarının neredeyse yarısının semptomları hafifletmek için ameliyat geçirdiğine dikkat çekti. Galler Prensesi’nin de ocak ayında “karın ameliyatı geçirdiği” açıklanmıştı. Bu tür ameliyatlarda iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü belirten Dr. Siegel, “Crohn hastalığı için bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra yapılan patolojilerde kansere rastlanmış olabileceğini” belirtti.

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#Kate Middleton#Galler Prensesi#Dr. Marc Siegel

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