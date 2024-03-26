Prenses’e ne teşhis koyuldu

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ABD New York’taki Langone Tıp Merkezi’nde klinik tıp profesörü Dr. Marc Siegel, prensesin kanser tanısının olası kökenleri hakkında çok sayıda kanser doktoruyla konuştuğunu söyledi. Dr. Siegel, “Konuştuğum bazı üst düzey onkologlara göre, muhtemelen ya erken dönem kolon kanseri olup ameliyatla alınıp tedavi edilmiştir ya da erken dönem yumurtalık, rahim ya da rahim ağzı kanseri tesadüfen bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞME SÜRECİ UZUN

Prenses’in Chrohn hastası olmasının kolon ve bağırsak kanseri riskini arttırdığını kaydeden Siegel, hastalarının neredeyse yarısının semptomları hafifletmek için ameliyat geçirdiğine dikkat çekti. Galler Prensesi’nin de ocak ayında “karın ameliyatı geçirdiği” açıklanmıştı. Bu tür ameliyatlarda iyileşme sürecinin uzun sürdüğünü belirten Dr. Siegel, “Crohn hastalığı için bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra yapılan patolojilerde kansere rastlanmış olabileceğini” belirtti.