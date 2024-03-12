Prenses Kate’in ‘fotoğraf’ krizi

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İNGİLTERE’de önceki gün kutlanan Anneler Günü’nde tahtın bir numaralı varisi Prens William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, üç çocuğuyla birlikte birkaç gün önce çekildiği söylenen bir fotoğrafını sosyal medyada yayımladı. Kraliyet Ailesi’nin pazar sabah paylaştığı fotoğraf, ajanslar tarafından da abonelerine servis edildi. İlerleyen saatlerde ajanslar, üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle fotoğrafı sistemlerinden sildi ve abonelere bu konuda bilgi verdi.

KATE ÖZÜR DİLEDİ

Prenses Kate, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kriz çıkartan aile fotoğrafı için özür diledi. Middleton, Anneler Günü’nde paylaştığı ve haftalar sonra ilk kez yüzünün göründüğü fotoğrafla ilgili bazı düzeltmeleri, amatör bir fotoğrafçı olarak kendisinin yaptığını belirterek “Paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir” dedi. Galler Prensesi, ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, paylaşılan fotoğrafta ameliyatın ardından ilk kez görüntülenmişti.

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O PAYLAŞIMDAKİ BAZI DETAYLAR

PRENSES Kate’in paylaştığı fotoğraftaki oynanmış bölgeler şu şekilde:

- Charlotte’un elinin olduğu boş alan dikkat çekiyor.

- Kate’in fermuarlı üst kısmı olması gerekenden daha solda duruyor.

- Charlotte’un saçları aniden sağ omzunda bitiyor.

- Charlotte’un etek köşesi alışılmadık derecede düz görünüyor.

- Charlotte’un sağ dizi kenardan yıpranmış görünüyor.

- Louis’in kazak modeli sağ kolunda bozuk görünüyor.

- Louise’in sağ elinin başparmağı pantolona doğru bulanıklaşıyor.

- George’un kolundaki kazakta tuhaf çizgiler görünüyor.

- Kate’in saçları bulanık ama kazak bulanık değil.