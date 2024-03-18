Postacı Semra: Kadınların tek başını kendi ayakları üzerinde durması benim için çok önemli

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1 çocuk annesi Semra Şafak (30), Siirt Üniversitesi Posta Hizmetleri ve Ulaştırma Hizmetleri bölümünden mezun olduktan sonra 2018 yılında PTT Aksaray Başmüdürlüğüne postası olarak atandı. 6 yıldır sokak sokak dolaşıp posta dağıtan Şafak, şunları söyledi:

''Siirt Üniversitesi Posta Hizmetleri ve Ulaştırma Hizmetleri bölümünden mezun oldum. 2018 yılı 24 Ocak’ta Aksaray’a atandım. İlk görev yerinde mesleğimi sürdürüyorum. Daha önce 2 yıl özel bir kargo şirketinde masa başında çalıştım. Mesleğe ilk başladığımda motor kullanmamdan dolayı şaşıranlar olmuştu. Evlerde özellikle kadınlar çok seviniyor. Bugüne kadar kötü anlamda hiçbir olayla karşılaşmadım. Vatandaşlarımız beni hep takdir etti. Kadın çalışan 2 kişiyiz, ama motosikletli kurye olarak Aksaray’da PTT’de çalışan tek dağıtıcıyım. ”

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'REHBERLİK HOCAMIN TAVSİYESİ İLE POSTACI OLDUM

Bir öğretmenin tavsiyesiyle postası olduğunu belirten Şafak ,” Postacılığa dair hiçbir şey bilmiyordum. Rehberlik hocamın tavsiyesiyle postası oldum. Okul bittikten sonra motosiklet ehliyeti şarttı vardı. Bende mesleğimi yapmak için ehliyet aldım. Mesleğimi severek yapıyorum. Bugüne kadar hiç bir şekilde zorlukla karşılaşmadım. Bence bütün kadınlar her yerde olabilir. ”dedi.

İnsanlara güzel haberler götürünce kendinin de mutlu olduğunu ifade eden Şafak,”Bende mesleğimi zevk alarak yapıyorum. Babam şoför, kardeşlerimde tamirci, onlar bir kadın olarak benim masa başında çalışmamı daha çok istiyorlar. Ben masa başından daha çok sahada çalışmayı seviyorum. Sürekli dışarıda aktif olarak çalışıyorum. Mahallede bazıları 'Bak postacı geliyor' diyor. Kadınlar, 'Sen bizim en büyük gururumuzsun. Helal olsun.' diyorlar. Bunları duydukça mesleğimi daha çok seviyorum. Kadınların tek başını kendi ayakları üzerinde durması benim için çok önemli.” diye konuştu.