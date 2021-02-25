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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 02:06 | Son Güncelleme:

5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bahçeden 5 ton portakalı minibüse yükleyip çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişi suçüstü yakalandı.

Olay ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Portakal bahçesini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer, bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portakalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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