5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bahçeden 5 ton portakalı minibüse yükleyip çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişi suçüstü yakalandı.
Olay ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Portakal bahçesini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer, bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portakalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.