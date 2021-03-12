MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten uyuşturucu baskını; 2 gözaltı
GeriGündem Polisten uyuşturucu baskını; 2 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Polisten uyuşturucu baskını; 2 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten uyuşturucu baskını; 2 gözaltı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekipleri takibe aldıkları 2 şüphelinin evine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik harekete geçti. T.D. (26) isimli kadın ile K.İ.A. (22) isimli erkeği takibe alan ekipler, şüphelilerin evine baskın düzenledi. Şüphelilerin üzerleri ile evde 10.20 gram metanfetamin ve bonzai ile hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, çok miktarda cep telefonu ve uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan alumünyum folyolar ele geçirildi. T.D. ve K.İ.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi