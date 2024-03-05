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Polislere direnip başörtülü kadına hakaret etmişti... Müdür yardımcısı açığa alındı

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#Zonguldak#Polis#Kozlu Halk Eğitim Merkezi
Polislere direnip başörtülü kadına hakaret etmişti... Müdür yardımcısı açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:57

Zonguldak'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D. (40) hakkında idari soruşturma başlatılıp, açığa alındı.

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Olay, dün Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi. Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı.

Ö.B., Onur D. hakkında şikayette bulunmazken, mukavemet gösterdiği polisler ise şikayetçi oldu.

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Polislerin şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Dün, sorgusunun ardından 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’nin söylemlerinin toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Onur D. açığa alındı. Ayrıca Eğitim-Bir Sen üyesi olan Onur D. ile ilgili sendikanın disiplin kurulu ihraç kararı alarak onaylanması için genel merkeze iletti.

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#Zonguldak#Polis#Kozlu Halk Eğitim Merkezi

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