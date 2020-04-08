Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

Dernek merkezinde bir adet üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen yüz siperlikleri, Datça Devlet Hastanesi ve 112 sağlık çalışanları ile emniyet teşkilatında yol kontrollerinde trafik ve asayiş denetimleri yapan polislere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Datça Robotik Kodlama Derneği Başkanı Kerem Özdağıstanlı, şu ana kadar 50 adet yüz siperliği ürettiklerini söyledi. Özdağıstanlı, “3D yazıcılardan, yüz siperliklerinin çıkması yaklaşık 45 dakika alıyor. Zamandan tasarruf etmek ve daha çok sayıda yüz siperliği üretebilmek için 3D yazıcımızı evden kullanıyoruz. Ürettiğimiz tüm yüz siperliklerini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Datça Devlet Hastanesi'ne 30 adet, 112 sağlık personeline 10 adet, emniyet teşkilatımıza 10 adet verdik. Talep eden bazı eczane çalışanlarına da veriyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz 10 adet daha talepte bulundu. Şimdi bunları yapıyoruz" dedi.









3D yazıcıda üst siperliğin plastik parçasını ürettiklerini ifade eden Özdağıstanlı, “Yazıcıdan çıkan plastik parçayı, kafamıza denk gelecek şekilde lastik ile bağlıyoruz. Ön tarafa ise asetat yerleştiriyoruz. Yüz siperlikleri, tıbbi maske ile birlikte kullanılıyor" dedi.