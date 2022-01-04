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Polis, sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak isterken bıçaklanmış

#Adana#Bülent Başözdemir#Kadına Şiddet
Polis, sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak isterken bıçaklanmış

Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memuru Y.Ş.’yi (53) göğsünden bıçaklayan Bülent Başözdemir (33) tutuklandı. Başözdemir’in sevgilisi Nazan B.’yi (53) dövdüğü, polis memuru Y.Ş.’yi de kadını kurtarmak için müdahale edince bıçakladığı ortaya çıktı.

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Olay, 1 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi, Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği’nde görevli ekip, sokakta kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polislerden Y.Ş. göğsünden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken hafif yaralanan Y.Ş. meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Y.Ş., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak isterken bıçaklanmış

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında alkollü olan şüphelinin Bülent Başözdemir olduğunu belirledi. Başözdemir’in sevgilisi Nazan B.’yi dövdüğü, polis memuru Y.Ş.'yi kadını kurtarmak için müdahale ettiği sırada bıçaklandığı belirtildi. Nazan B.’nin ifadesinden de yola çıkılarak gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen Başözdemir, saklandığı evde yakalandı.

Polis, sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak isterken bıçaklanmış

TUTUKLANDI

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Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bülent Başözdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Adana#Bülent Başözdemir#Kadına Şiddet

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