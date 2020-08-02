MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis şehitliğinde hüzünlü bayram
GeriGündem Polis şehitliğinde hüzünlü bayram
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Polis şehitliğinde hüzünlü bayram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis şehitliğinde hüzünlü bayram
Abone Olgoogle-news

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan personel bayramlaşmasının ardından geleneksel olarak Edirnekapı’daki Polis Şehitliği de ziyaret edilir.

İstanbul’un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş da bu geleneği bozmadı. Eşi Meryem Aktaş’la birlikte Edirnekapı’ya giden Zafer Aktaş şehit aileleriyle tek tek ilgilendi, teselli etmeye çalıştı. Zafer Aktaş ve eşi her kabre kırmızı karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim okutan Zafer Aktaş, 2016’da Vodafone Arena’daki terör saldırısında şehit olan Kadir Yıldırım’ın annesi Perihan Yıldırım’a sarılıp, “Anne biz her zaman yanınızdayız” dedi.

‘BAYRAM NEDİR BİLMİYORUZ’

1 Ağustos 2016’da Bingöl’de şehit olan Hasan Koçer’in annesi Selma Koçer, “Yavrumu öldüğü gün ziyarete geldim. Tarif edilemez bir acı bu. Her sene giderek artıyor. Bayram nedir bilmiyoruz. Vatan sağolsun ama hiçbir şey acımıza merhem olmuyor” diye gözyaşı döktü.

ŞEHİTLER İÇİN KURBAN KESTİ

Zafer Aktaş şehitlik ziyaretinin ardından Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada kurban kesen ve polislerle bayramlaşan Emniyet Müdürü Aktaş, şehit aileleriyle yemek yedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle