Polis şehitliğinde hüzünlü bayram

İstanbul’un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş da bu geleneği bozmadı. Eşi Meryem Aktaş’la birlikte Edirnekapı’ya giden Zafer Aktaş şehit aileleriyle tek tek ilgilendi, teselli etmeye çalıştı. Zafer Aktaş ve eşi her kabre kırmızı karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim okutan Zafer Aktaş, 2016’da Vodafone Arena’daki terör saldırısında şehit olan Kadir Yıldırım’ın annesi Perihan Yıldırım’a sarılıp, “Anne biz her zaman yanınızdayız” dedi.

‘BAYRAM NEDİR BİLMİYORUZ’

1 Ağustos 2016’da Bingöl’de şehit olan Hasan Koçer’in annesi Selma Koçer, “Yavrumu öldüğü gün ziyarete geldim. Tarif edilemez bir acı bu. Her sene giderek artıyor. Bayram nedir bilmiyoruz. Vatan sağolsun ama hiçbir şey acımıza merhem olmuyor” diye gözyaşı döktü.

ŞEHİTLER İÇİN KURBAN KESTİ

Zafer Aktaş şehitlik ziyaretinin ardından Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada kurban kesen ve polislerle bayramlaşan Emniyet Müdürü Aktaş, şehit aileleriyle yemek yedi.