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Polis memuru dehşet saçtı! Eski kadın arkadaşını öldürüp erkek arkadaşını yaraladı

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#MYO#Polis#Soruşturma
Polis memuru dehşet saçtı Eski kadın arkadaşını öldürüp erkek arkadaşını yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 03:16

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.E.Ö. (41), sokakta karşılaşınca tartıştığı eski kadın arkadaşı Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'na (46), tabancayla kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan hayatına kaybederken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Berberoğlu ise tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 100/1 sokakta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. A.E.Ö., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu A.E.Ö. beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

DOKTORLARIN ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla Berberoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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7 KURŞUN İSABET ETTİ

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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#MYO#Polis#Soruşturma

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