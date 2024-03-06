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Polis memurlarını darbettiği iddia edilmişti... CHP'li meclis üyesi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#CHP#Polis
Polis memurlarını darbettiği iddia edilmişti... CHPli meclis üyesi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 14:36

İzmir'de, Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü sırasında tartıştığı polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Turhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldı. Bu sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler ile Turhan arasında tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pelin Turhan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İzmir#CHP#Polis

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