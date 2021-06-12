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Gündem
Emin YEŞİL/DHA
Haber Giriş: 12.06.2021 - 20:45 | Son Güncelleme:

Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

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Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Sultangazi'de polis aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeki polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen hafif şekilde yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2si polis, 3 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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