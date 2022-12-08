Plazadan taş ocağına... Mermeri parlatan ‘kadın eli’

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Geçen dönem Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan ve bu dönem Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekili olarak görev yapan Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen, 2017’de babasının vefatıyla işlerin başına geçmek zorunda kalmış.

“Babamın emek verdiği bu işi ortada bırakamazdım” diye başlıyor sözlerine: “Babam Gökhan Alpay, 1996 yılında Muğla’da Alpay Mermer Ocağı’nı ve fabrikalarını kurdu. Ama 52 yaşında vefat etti. İki kız kardeşim var o zaman biri 21, diğeri 10 yaşındaydı. Ben henüz 27 yaşındaydım. İstanbul’da şirketler hukuku alanında uluslararası avukatlık yapıyordum. Plazadan çıkıp Muğla’da mermer ocağının, fabrikaların başına geçmek zorunda kaldım.”

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AMCA YOK DAYI YOK

‘Erkek işi’ olan maden ocağı yönetiminin kendisine nasıl kaldığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Ailede amca yok, dayı yok, ağabey yok, sorumluluk alacak erkek yok. Yakınlarımız bile ‘Kadın başına nasıl yapsın’ dedi. Maden ocağını ve fabrikaları almak isteyenler vardı. Onlar da şöyle diyordu, ‘Kadın başına yapamaz, satar.’ Bu sözü slogan yaptım. Çünkü burada farkı kadınlar yarattı. Şirketin 2017-2022 arası büyüme rakamı yüzde 210. İhracat artışımız yüzde 250, üretim artışımız yüzde 160. Bugün duyuyorum, ‘Alpay Mermer’e kadın eli değdi’ diyorlar. İki mermer fabrikamızda çalışan toplam kadın sayısını yüzde 70 artırdık. Fabrikada üretim alanında ve idari birimlerde çalışan kadın sayısını 67’ye çıkardık. Hedefimiz fabrikalarımızdaki yüzde 35 olan kadın istihdam oranımızı 50 ve üzerine çıkarmak. Diğer sektörlere göre bu oran normal görülebilir. Ama maden sektöründe çok yüksek bir kadın istihdamı. Genel müdürümüz, finans müdürümüz kadın. Fırsat eşitliği sağlandığında kadınlar ‘Kadın başına’ başarabiliyor… Biz bunu gösterdik.”

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ÇEVREYE ANNE HASSASİYETİ GÖSTERDİM

Çalıştığım iş kolunda iş güvenliğini bir yasal zorunluluk değil, sorumluluk ve gereklilik olarak görüyorum. Bir anne olarak en büyük sorumluluğum elbette kızıma sağlıklı bir gelecek bırakmak. Sürdürülebilir çevre konusunda çok yol katettik. Fabrikamızda elektriği çatılara koyduğumuz güneş panelleri karşılıyor, mermer ocağındaki atıkları en aza indirebilmek için ar-ge çalışmaları ile ürün yelpazesini genişletmeye çabalıyoruz. Atıklarımızı farklı alanlarda kullanımı olan kalsite dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya çabalıyoruz.

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İŞÇİSİNDEN YÖNETİCİSİNE OCAĞIN KADINLARI

Alpay Mermer’in sadece patronu değil, yöneticileri ve çalışanlarının da çoğu kadın. Genel Müdür İlknur Gültekin Öncü, 8 yıldır bu şirkette çalışıyor. Endüstri Mühendisi Ganimet Can Kocabıyık da 4 yıldır üretim sorumlusu olarak görev yapıyor. En eski kadın çalışan ise mermer İşçisi Şenay Dağlı. 18 yıldır bu işte ter döküyor. En gençleri de 27 yaşındaki Elif Gön. Henüz 6 ay önce fabrikada çalışmaya başlamış.