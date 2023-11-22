Plastik kirliliğine karşı ‘sahil sahiplen’

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WWF - Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye'nin 8 bin kilometreyi aşkın kıyı şeridinde tüm bölgeleri temsil edecek 150 sahilin sahiplenilmesi ile denizlerdeki kirlilik miktarı ve çeşitliliğiyle ilgili sağlıklı bilgi edinmeyi, ilgili kurum ve kuruluşlara açık kaynak veri tabanı bilgisi sağlanmayı amaçlayan 'Sahil Sahiplen' projesini başlattı.

Türkiye’yi çevreleyen denizlere yılda 24 bin ton plastik karıştığına dikkat çeken WWF - Türkiye uzmanları, plastik kirliliğinin sadece doğayı değil, aynı zamanda insan sağılığını da etkileyen ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, 'Sahil Sahiplen' programının halkın gücünden yararlanarak plastik kirliliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan öncü bir program olduğunu, denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadele etmek için gönüllü ekiplerin sembolik olarak bir sahili sahipleneceğini kaydetti.

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Togay Tanyolaç

GÖNÜLLÜ BİR İŞ

Türkiye'deki en büyük dinamik atık izleme haritasının oluşturulması hedeflenen 'Sahil Sahiplen' projesine ilişkin bilgi veren Plastik Projeleri Uzmanı Togay Tanyolaç, projenin merkezinde gönüllülerin ve gençlerin yer aldığını söyledi. Tanyolaç, projenin amacının, Akdeniz'i çevreleyen üç kıtadaki ülkelerde, sahil çöplerinin içeriği hakkında bilgi edinmek olduğunu belirtti.

Gönüllü grupların, okullar, diğer kuruluşlar veya bireysel gönüllülerin, deniz çöpünü izlemek ve veri toplamak için sahilleri sahiplenebileceklerini belirten Tanyolaç, şu bilgileri verdi:

KAYITLAR BAŞLADI

Takımlar sahilsahiplen.org sitesini inceleyerek kayıt olur ve uygun bir sahili seçerler. Şu ana kadar atık tasniflerindeki tecrübe, 8 kişilik bir ekibin 4-6 saatini ayırarak bu tasnifi bitirebildiği yönünde. Bu eylem, programın web sitesinde kamuya açık olan ve zamanla değişim gösterecek verileri oluşturmak için her sene dört kez düzenli olarak tekrarlanıyor."

Türkiye’deki sahillerde, kış döneminde poşetler yaz döneminde ise izmaritler en çok görülüyor.