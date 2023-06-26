Planlı katile mahkeme acımadı

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İzmir’de Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27), geçen yıl 15 Mayıs’ta, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan Muzaffer Tüz (27) ile otogar önünde buluştu. Konya’dan gelen Tüz, eski kız arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla Akkaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı’de polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya’da toprağa verildi.

HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Muzaffer Tüz’ün, eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle Akkaş’ı takıntı haline getirdiği, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp sahte isimle Akkaş ile sosyal medyadan iletişime geçtiği belirtildi. Tüz’ün Akkaş’a otomobilini çok beğendiğini ve görmek istediğini söylediği, ardından da Çeşme’ye gelme konusunda anlaştıkları da iddianamede yer aldı. Sanık Tüz’ün bıçak satın aldığı, olayı planladığı, belirlediği kurgu dahilinde Akkaş’ı öldürdüğünün altı çizildi. İddianamede, Tüz, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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İDDİASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Davanın geçen 20 Haziran’da görülen duruşmasında savcı, Tüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığın takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini söylediği R.H. isimli eski kız arkadaşının Akkaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, aksini ispatlayacak herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti. Sanığın eylemi planlı yaptığı şekilde ve bir kurgu dahilinde icra ettiğine karar veren heyet, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya ya da atılı suçu hafifletmeye yönelik beyanlarına itibar edilmediğine vurgu yaptı. Heyet, sanığı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.