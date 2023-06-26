×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Planlı katile mahkeme acımadı

Güncelleme Tarihi:

#Alper Akkaş#Cinayet#ÇEŞME
Planlı katile mahkeme acımadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

Muzaffer Tüz, eski kız arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği Uzman Çavuş Alper Akkaş’a sahte isimle yazıp arabasını beğendiğini söyleyerek buluşmak istemişti. Buluşma yerine gelen Tüz yanında getirdiği bıçakla Akkaş’ı öldürmüştü. Mahkeme Tüz’e indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haberin Devamı

İzmir’de Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27), geçen yıl 15 Mayıs’ta, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan Muzaffer Tüz (27) ile otogar önünde buluştu. Konya’dan gelen Tüz, eski kız arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla Akkaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı’de polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya’da toprağa verildi.

HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Muzaffer Tüz’ün, eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle Akkaş’ı takıntı haline getirdiği, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp sahte isimle Akkaş ile sosyal medyadan iletişime geçtiği belirtildi. Tüz’ün Akkaş’a otomobilini çok beğendiğini ve görmek istediğini söylediği, ardından da Çeşme’ye gelme konusunda anlaştıkları da iddianamede yer aldı. Sanık Tüz’ün bıçak satın aldığı, olayı planladığı, belirlediği kurgu dahilinde Akkaş’ı öldürdüğünün altı çizildi. İddianamede, Tüz, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Haberin Devamı

İDDİASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Davanın geçen 20 Haziran’da görülen duruşmasında savcı, Tüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığın takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini söylediği R.H. isimli eski kız arkadaşının Akkaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, aksini ispatlayacak herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti. Sanığın eylemi planlı yaptığı şekilde ve bir kurgu dahilinde icra ettiğine karar veren heyet, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya ya da atılı suçu hafifletmeye yönelik beyanlarına itibar edilmediğine vurgu yaptı. Heyet, sanığı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Akkaş#Cinayet#ÇEŞME

BAKMADAN GEÇME!

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler
Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota