MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPlakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı
GeriGündem Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Plakasını bantla kapatan motosiklet sürücüsünü sivil ekip yakaladı
Abone Olgoogle-news

DÜZCE’de, plakasını bantla kapattığı motosikletiyle, trafiği tehlikeye atan sürücü, kurulan sivil trafik ekibi tarafından yakalandı.

Düzce kent merkezinde yaklaşık 1 hafta önce bir sürücü motosikletine taktırdığı abart egzozla gürültü yapıp, trafiği tehlikeye düşüren hareketler sergilemeye başladı. Plakasını da bantla kapatan sürücü, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Şikayetlerin artması üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi sivil ekipler kurarak, motosikletli sürücüsünün gezdiği güzergahlarda devriye görevine başladı. Sivil trafik ekiplerinin de önünde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü, yakıt almak için durduğu sırada yakalandı.

Sürücü E.A.’ya 2 bin 265 lira cezai uygulandı. Motosiklet trafikten menedilirken, sürücü hakkında ayrıca 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'plakalarını bilerek kapatmak', 'abartı egzoz takmak' ve 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle