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Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Plajda bayram yoğunluğu polisleri harekete geçirdi

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Plajda bayram yoğunluğu polisleri harekete geçirdi
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Yoğunluğun yaşandığı plajda, polis ekipleri denetim yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan vatandaşlar, bayram tatilinin son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Tatilin son gününde plaja gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda denetimlerde bulunarak, kurallara uymaları yönünde vatandaşları uyardı. Polis tarafından sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anons yapıldı.

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